У США сумніваються в ефективності ударів

Міністр оборони України Рустем Умеров, за даними агенції, передав цей список американським колегам.

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На першому етапі консультацій щодо можливості використання американських ракет ATACMS для ударів по Росії, акцент робився на авіаційні бази. Однак у США пояснили, що Росія вивела 90% своїх літаків, з яких бомбардує Україну, на військові бази, які розташовані на відстані понад 300 кілометрів від України.

Тоді Україна змінила перелік об'єктів, які можуть бути знищені за допомогою західних ракет. Тепер мовиться про місця скупчення військ, центри командування, паливні бази тощо.

Однак агенція пише, що американські чиновники не впевненні в ефективності такого дозволу з тієї причини, що американських ракет не так вже й багато у розпорядженні ЗСУ та взагалі в американському арсеналі. Їхня низька чисельність навряд чи призведе до серйозної зміни ситуації на фронті та з російським потенціалом, який використовується для війни в Україні.

Щоправда, окрім американських ракет, є ще й британські Storm Shadow, на використання яких Велика Британія має отримати дозвіл від США. Є ще аналогічні ракети французького виробництва, які Париж може дозволити Україні використовувати без попереднього дозволу від США, бо вони не мають американських комплектуючих.

Очевидно, що обговорювати те, яким чином використовувати західні ракети для ударів по військових об'єктах у Росії, можуть під час дискусії у кулуарах Генасамблеї ООН. Згідно з підсумками зустрічі між американським президентом Джо Байденом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, доцільність використання західних ракет по території Росії якраз збираються обговорити.

Це питання також може стати частиною так званого плану перемоги, який Володимир Зеленський збирається презентувати Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Але принципове рішення про можливість використання такої зброї буде ухвалювати саме теперішній президент США.

Офіційного дозволу може й не бути

Існує також ймовірність того, що офіційного дозволу на використання західних ракет Україна так і не отримає. Натомість ракети будуть використовуватися за потреби, якщо мова буде йти про певний російський військовий об'єкт, функціонування якого є принциповим з погляду ведення російсько-української війни у наступні роки.

Тобто без офіційного оголошення західних союзників про те, що вони дали Україні дозвіл на використання своїх ракет, так, як це відбулося з західною зброєю, яка використовується при наступі ЗСУ у Курській області Росії.

Тоді представники західних держав у відповідь на зауваження з російського боку підкреслили, що та західна зброя, яку надали у розпорядження ЗСУ, стає українською зброєю і Захід не несе відповідальність за те, як Україна використовує цю зброю. Таке формулювання може бути застосоване й у разі, якщо ми спостерігатимемо за ударами ракетами західного виробництва по Росії.

Однак ніде правди діти, якщо ми погодимося з твердженням, що більша частина літаків, які здійснюють удари по українській території, дійсно розташована десь за Уралом, і удари по Україні будуть продовжуватися, тоді використання західних ракет для ураження військових об'єктів у Росії матиме насамперед символічне значення.

Звісно, ситуація може карколомно змінитися, якщо зміниться кількість ракет на озброєнні Сил оборони України. Але, як можна побачити у ситуації з ракетами ATACMS, розраховувати на велике збільшення кількості цих ракет у найближчому майбутньому наврядчи можна.