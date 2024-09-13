Ложь, которая омывается кровью

В течение недавних суток (без уточнения) российское оккупационное войско привлекло до полусотни боевых самолетов и около 20 ударных вертолетов.

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Вражеское войско осуществило более 70 сбросов КАБ, а также до 180 пусков неуправляемых авиационных ракет. Кроме применения фронтовых бомбардировщиков "Су-34" в качестве основных носителей КАБ, применялись штурмовики "Су-25", ударные вертолеты "Ка-52" и "Ми-24".

Находясь на авиационных базах за пределами 300-километровой зоны, "Су-25", "Ка-52" и "Ми-25" не смогли бы выполнять свои боевые задачи по территории Украины из-за ограниченного радиуса действия.

Именно поэтому любые разговоры об отводе этой авиации из этой зоны – ложь! Ложь, которая каждый день омывается кровью.

Если Украина получит разрешение, на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России на 300 километров, то более 80% российской боевой авиации не сможет выполнять боевые задачи в воздушном пространстве Украины. Наступательные возможности российской пехоты, без поддержки с воздуха, будут подорваны на 30% от общего огневого потенциала, с учетом специфики и эффективности.