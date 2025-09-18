Заместителя руководителя администрации Кремля Дмитрия Козака отстранили от его высокой должности. Аналитики связывают это с его многолетними спорами относительно политики Путина в отношении войны в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Зачем Козака отстранили от должности?

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на публикации в российских СМИ, считают, что сообщения о неоднократных разногласиях Козака с российским диктатором Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские чиновники, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно "уйти в отставку".

Высокопоставленные кремлевские чиновники, вероятно с согласия президента России Владимира Путина, отстранили заместителя руководителя администрации Кремля Дмитрия Козака с его высокой должности после многолетних споров относительно политики Путина в отношении войны в Украине,

– пишут в отчете.

Российский политолог отметил, что Козак был единственным участником заседания Совета безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме этого, Козак в начале войны договорился с Украиной о соглашении, которое должно было бы сделать невозможным вступление Украины в НАТО, однако Путин отверг его, поскольку стремился также аннексировать украинские территории.

Западные и российские источники указывали: Козак потерял влияние в Кремле после того, как в течение последних месяцев советовал Путину немедленно остановить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и ограничить власть российских спецслужб. Постоянные разногласия Козака с Путиным свидетельствуют, что российский диктатор и, возможно, другие влиятельные фигуры Кремля, в частности первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, устранили Козака или заставили его "добровольно" уйти, считают в ISW.

Итак, аналитики подытожили, что выход Козака из Кремля окончательно закрепит власть и ответственность Кириенко в администрации президента. Вероятное решение Путина устранить опытного чиновника из своего ближайшего круга после того, как тот выразил стремление закончить войну в Украине, дополнительно свидетельствует, что Путин и его окружение консолидируются вокруг курса на продолжение войны и максималистских требований Москвы.

