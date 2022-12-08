Искали почти три недели: в Кривом Роге нашли мертвыми двух мальчиков

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители обнаружили двух мальчиков, пропавших две недели назад. К сожалению, детей оказали мёртвыми.

Тела мальчиков обнаружили в карьере. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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В Кривом Роге нашли мертвыми двух мальчиков

Двое мальчиков в возрасте 8 и 6 лет ушли из дома 19 ноября. Более двух недель полицейские разыскивали детей.

Для поиска пропавших детей правоохранители обследовали прилегающие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверяли места проживания знакомых и близких.

К сожалению, 8 декабря детей обнаружили мертвыми в карьере. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники профильных служб и ювенальные полицейские.

Ожидается прибытие экспертов-криминалистов. Устанавливаются все причины происшествия.



Место, где нашли мёртвых мальчиков / фото Нацполиции

Подобная ситуация в Харьковской области

В Харьковской области 5 декабря исчез 7-летний Герман Щербина. Его активно искали 3 дня. К сожалению, 7 декабря обнаружили тело ребенка.

Ребёнка искали кинологи, водолазы, военные, волонтеры и местные жители. Полицейские осмотрели заброшенные здания, поставили посты на вокзалах и станциях. В общей сложности обследовали 20 квадратных километров.

Позже в ГСЧС сообщили, что тело ребенка было под льдом в 20 метрах от берега. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия.