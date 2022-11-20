Мама и малыш уехали в Италию, чтобы спастись от зверств российских оккупантов. В течение нескольких месяцев семья жила в центре для беженцев.

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Тело малыша обнаружила его мама. Мальчик умер во сне.

Итальянская прокуратура начала расследование. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать болезнь, которую не диагностировали. Детали пока не раскрывают. Продолжается следствие.

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным мальчика.

В Балаклее погибла целая семья

Полиция Харьковщины сообщила, что в Балаклее погибла целая семья. Причиной трагедии стало отравление угарным газом. Уголовное производство открыли по факту умышленного убийства с примечанием "несчастный случай".

В местную полицию обратилась женщина, которая рассказала, что обнаружила тела погибших родных. Правоохранители прибыли на место трагедии и обнаружили там тела:

59-летней женщины,

34-летнего мужчины,

девушек в возрасте 6 и 13 лет.

Эксперты сообщили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Украинцам напоминают, что газ – взрывоопасный. К трагедии может привести даже малейшее нарушение.