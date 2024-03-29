Заносите "Оскар": в России придумали, что террористы из "Крокуса" ехали в Киев за деньгами

Вечером 22 марта произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Через несколько дней в Следственном Комитете России выдали очередной перл. Мол, террористы ехали в Киев, чтобы якобы получить деньги.

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале этого самого Следственного Комитета. В нем уверяют, что стрелки из "Крокус Сити Холла", которых задержали правоохранители, не просто так ехали в Украину. Они якобы должны были прибыть в Киев, чтобы получить финансовое вознаграждение за теракт.

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Их в Киеве якобы ждали деньги

Итак, в этом Следственном Комитете написали, что один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" якобы признался, что их действия "через мессенджер телеграм координировал человек, который представился им под псевдонимом".

То есть они хотят заверить, что группа людей поехала осуществлять массовую стрельбу, потому что им так написал неизвестно кто в соцсети? И еще и деньги пообещал? Байка, рассчитана совсем совсем на людей с отсутствием критического мышления? Хотя, да-да, как раз на россиян и рассчитана.

Но это еще не все. Не откладывайте попкорн. Итак, в СК добавили, что стрелки якобы получили указание от координатора. Согласно ему, они двинулись в сторону "российско-украинской границы для дальнейшего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения".

В то же время следует понимать, что в Следственном Комитете подобное признание из стрелков могли выбить. Это не сложно сделать, напомнив им, что одному из подозреваемых отрезали ухо ради развлечения. Под страхом чего-то подобного можно заложить и родную мать.

В СК также отметили, что якобы проводят проверку "причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб".

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