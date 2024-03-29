Мясников служил в Косово, Таджикистане, а также участвовал в российской агрессии против Украины на Донбассе. Об этом рассказали российские СМИ, передает 24 Канал.

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"Решил сходить в "Крокус" на концерт"

Одним из первых, кто написал о смерти оккупанта, был председатель самарского отделения организации Офицеры России Артур Маливанчук.

Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в Крокус на концерт,

– написал он.

Маливанчук также сообщил, что Мясников служил в Косово, Таджикистане, а также участвовал в российской агрессии против Украины на Донбассе.

Полковник ГРУ получил в "Крокусе" три пулевых ранения. Медики пытались спасти оккупанта 3 дня, впрочем, ничего не получилось.

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