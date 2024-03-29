Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала предположил, что Кремль может использовать этот теракт для усиления мобилизации.

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Кто стоит за терактом под Москвой

Черник сомневается, что после теракта в Подмосковье мир начнет серьезно сотрудничать с Россией в вопросе борьбы с терроризмом. Однако среди стран Глобального Юга есть немало тех, кто готов делать жалостливые вздохи в сторону Москвы.

К тому же не стоит забывать, что Глобальный Юг – это преимущественно тирании такие, как Северная Корея, Китай, Сирия, Иран, а также много диктатур на африканском континенте.

По его мнению, россияне сами организовали теракт под Москвой. Но речь идет не о высшем руководстве, а, вероятно, свою игру ведет среднее звено. Это распространено в структурах, борющихся за трансфер власти.

Они будут радикализировать этот теракт исключительно против нас,

– считает военный эксперт.

По его словам, россиянам сейчас очень удобно это делать – видеть во всем "украинский след".

О чем свидетельствует теракт в Подмосковье

Военный эксперт отметил, что самая опасная тенденция, которая складывается по результатам этого террористического акта – то, что у Путина развязываются руки в вопросе объявления большой мобилизации.

Очень трудно сказать, чем это все может закончиться. В то же время он уверен, что ИГИЛ играет в этом свою роль.

Самый главный вывод – хаос начинает приходить на территорию России,

– заявил Черник.

Чтобы сделать четкие выводы по данному теракту, добавил он, должно пройти еще некоторое время. Однако есть высокая вероятность, что он не последний.

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