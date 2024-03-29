Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу припустив, що Кремль може використати цей теракт для посилення мобілізації.

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Хто стоїть за терактом під Москвою

Черник сумнівається, що після теракту в Підмосков'ї світ почне серйозно співпрацювати з Росією у питанні боротьби з тероризмом. Проте серед країн Глобального Півдня є чимало тих, хто готовий робити жалісливі зітхання у бік Москви.

До того ж не варто забувати, що Глобальний Південь – це переважно тиранії такі, як Північна Корея, Китай, Сирія, Іран, а також багато диктатур на африканському континенті.

На його думку, росіяни самі організували теракт під Москвою. Але мовиться не про найвище керівництво, а, ймовірно, свою гру веде середня ланка. Це поширено у структурах, які борються за трансфер влади.

Вони будуть радикалізувати цей теракт виключно проти нас,

– вважає військовий експерт.

За його словами, росіянам зараз дуже зручно це робити – бачити в усьому "український слід".

Про що свідчить теракт у Підмосков'ї

Військовий експерт зазначив, що найнебезпечніша тенденція, яка складається за результатами цього терористичного акту – те, що у Путіна розв'язуються руки у питанні оголошення великої мобілізації.

Дуже важко сказати, чим це все може закінчитися. Водночас він певен, що ІДІЛ грає у цьому свою роль.

Найголовніший висновок – хаос починає приходити на територію Росії,

– заявив Черник.

Аби зробити чіткі висновки щодо цього теракту, додав він, має пройти ще якийсь час. Проте є висока ймовірність, що він не останній.

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