Представитель ГУР МО Андрей Юсов считает, что Путин вряд ли использует пропаганду о "причастности Украины" к теракту в Подмосковье для усиления войны.

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Почему об эскалации войны не может быть и речи

Юсов отметил, что Россия уже и так использует весь арсенал против Украины. Осталось только оружие массового поражения.

Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?,

– сказал Юсов.

Разведка считает, что пропаганду вокруг теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России с агрессора и жертву.

Но ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни другие убийцы на жертв точно не похожи. Путин остается крупнейшим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима,

– отметил Юсов.

Он также сказал, что неспособность Москвы предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей. Диктатор продемонстрировал всем, что не способен контролировать ситуацию в стране.

Количество жертв в результате теракта в "Крокусе" возросло

По состоянию на 28 марта известно, что в результате теракта в "Крокусе" погибли 143 человека.

Российские СМИ также пишут, что по предварительным данным, 95 человек считаются пропавшими без вести.