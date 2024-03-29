М'ясніков служив у Косово, Таджикистані, а також брав участь у російській агресії проти України на Донбасі. Про це розповіли російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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"Вирішив сходити в "Крокус" на концерт"

Одним з перших, хто написав про смерть окупанта, був голова самарського відділення організації Офіцери Росії Артур Маліванчук.

Лише кілька днів тому він приїхав у відпустку до сім'ї в Москву. І, треба ж було такому статися, вирішив із дружиною Поліною і сином Русланом сходити в Крокус на концерт,

– написав він.

Маліванчук також повідомив, що М'ясніков служив у Косово, Таджикистані, а також брав участь у російській агресії проти України на Донбасі.

Полковник ГРУ отримав у "Крокусі" три кульові поранення. Медики намагалися врятувати окупанта 3 дні, втім, нічого не вийшло.

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