Мы знаем, кто виноват: вице-президент США назвала причастных к теракту в "Крокусе"

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США в курсе, кто по всем признакам причастен к теракту в "Крокус Сити Холле". Харрис отвергает заявление Путина о причастности Украины к смертоносному теракту под Москвой.

Напомним, что в результате стрельбы на месте теракта возник масштабный пожар. Известно о большом количестве погибших и пострадавших.

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Камала Харрис прокомментировала теракт в России

Вице-президент Камала Харрис отвергла заявление главы Кремля Владимира Путина о причастности Украины к смертоносной атаке в Москве в пятницу.

Об этом политик заявила журналистам, комментируя безосновательные обвинения Путина.

"Нет", – сказала вице-президент на предположение, что это сделала Украина.

Она отметила, что событие в "Крокусе" – большая трагедия, унесшая жизни многих людей. "Мы все должны выразить наши соболезнования семьям погибших", – заявила политик.

В то же время Харрис акцентировала, что против Украины у Путина нет никаких доказательств, тогда как США имеют основания говорить, что стрельбу в Подмосковье устроил ИГИЛ.

Нет, нет никаких доказательств (против Украины – 24 Канал), и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло,

– отметила Камала Харрис.

В России назвали имена подозреваемых в теракте в "Крокус Холле"

Российские пропагандисты заявили, что якобы установили 4 человек, которые устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По предварительным данным, все они являются гражданами Таджикистана. Так, там назвали такие имена подозреваемых в теракте в Подмосковье: