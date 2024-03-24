Ми знаємо, хто винен: віцепрезидентка США назвала причетних до теракту в "Крокусі"
Джерело:ABC News
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що США в курсі, хто за усіма ознаками причетний до теракту у "Крокус Сіті Холл". Гарріс відкидає заяву Путіна про причетність України до смертоносного теракту під Москвою.
Нагадаємо, що внаслідок стрілянини на місці теракту виникла масштабна пожежа. Відомо про велику кількість загиблих і постраждалих.
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Камала Гарріс прокоментувала теракт в Росії
Віцепрезидентка Камала Гарріс відкинула заяву очільника Кремля Владіміра Путіна про причетність України до смертоносної атаки в Москві в п'ятницю.
Про це політик заявила журналістам, коментуючи безпідставні звинувачення Путіна.
"Ні", – сказала віцепрезидентка на припущення, що це вчинила Україна.
Вона зазначила, що подія в "Крокусі" – велика трагедія, що забрала життя багатьох людей. "Ми всі повинні висловити наші співчуття сім'ям загиблих", – заявила політик.
Водночас Гарріс акцентувала, що проти України у Путіна немає жодних доказів, тоді як США мають підстави казати, що стрілянину в Підмосков'ї влаштувала ІДІЛ.
Ні, немає жодних доказів (проти України – 24 Канал), і насправді ми знаємо, що ІДІЛ-К, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося,
– зазначила Камала Гарріс.
У Росії назвали імена підозрюваних у теракті у "Крокус Холі"
Російські пропагандисти заявили, що нібито встановили 4 осіб, які влаштували стрілянину у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол". За попередніми даними, всі вони є громадянами Таджикистану. Так, там назвали такі імена підозрюваних у теракті в Підмосков'ї:
- Махмадрасул Насрідінов, 37 років
- Рівожідін Ісмонов, 51 рік
- Шохінджонн Сафолзода, 21 рік
- Рустам Назаров, 29 років.