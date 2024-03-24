Кроме этого, Кремль преследует еще несколько неприятных целей, которые непосредственно касаются именно российского общества. Подробнее 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Смертная казнь, запрет интернета и не только
Как отметил российский правозащитник, Россия попытается использовать теракт в "Крокусе", чтобы ужесточить законодательство. Смертная казнь с большой вероятностью может вернуться как высшая степень наказания террористов. Об этом давно говорят, а сейчас хороший повод для воплощения в реальность.
Поскольку мораторий не действует. Россия вышла из европейской конвенции о правах и свободах гражданина. Также практически заморозила свое членство в Совете Европы и не представлена в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поэтому вряд ли кто-то упрекнет Кремль в таких нововведениях.
Кроме смертной казни, российский диктатор может отменить свободный выезд гражданам в страны ЕС и соответственно приезд в Россию. Под угрозой также оказывается пользование интернетом. Поскольку террористы, которых считают причастными к стрельбе в "Крокусе", заявили, что их наняли через телеграм-канал.
В Кремле скажут: "Видите к чему приводит неконтролируемый интернет. Террористы получают доступы через мессенджеры, социальные сети, и могут совершать теракты и убивать людей. Возьмем это под контроль". Отличный повод,
– отметил Фейгин.
Мобилизация
Фейгин отметил, что после теракта россияне могут официально объявить мобилизацию. Но для этого нет необходимости, ведь Кремлю до сих пор удается скрыто набирать мужчин в армию.
Еще в сентябре 2022 года в России началась частичная мобилизация. Тогда Владимир Путин заявил, что удалось мобилизовать более 325 тысяч человек. Уже после этого оккупанты смогли набрать не менее 100 тысяч солдат. По словам Кремля, в зоне так называемой "СВО" находятся более 600 тысяч россиян.
А остальные тогда кто? Тем более потери есть, их также кем-то пополняли <..> Они побоятся сейчас объявлять масштабную мобилизацию, чтобы сильно "не драконить" население. Понятно, что оно ничего сделать не может. Но лишний раз Кремль не хочет беспокоить, потому что и без того имеют достаточное количество военных и могут его пополнить,
– отметил Марк Фейгин.
Россия заявила, что хочет увеличить численность армии до 2,5 миллиона солдат. Оккупанты продолжают набирать контрактников, заключенных, а также понемногу забирают людей из регионов. Россияне увеличивают зарплаты и пытаются мотивировать мужчин. Кремль имеет еще много резервов для скрытой мобилизации, поэтому публично о ней не нужно заявлять. Однако, зная российскую власть, всякое может случиться.
Последние новости о теракте под Москвой
- Стрельба в "Крокусе" началась во время выступления группы "Пикник". Известно, что есть погибшие и пострадавшие. По данным росСМИ, по состоянию на 13 часов 23 марта количество жертв возросло до 143. Еще около 153 человек пострадали.
- Российские источники преимущественно утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана. По оценкам ISW, "Исламское государство", то есть ИГИЛ, с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".
- В России опубликовали видео, на котором видно, что торговый центр почти полностью разрушен после пожара. Площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров. Спасатели еще продолжают разбирать завалы.