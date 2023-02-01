Руководство Департамента миграционной полиции "крышевало" бордели: "доходы" достигали миллионов

Руководство Департамента миграционной полиции "крышевало" проституцию в Киеве и других регионах Украины. СБУ разоблачила масштабную преступную организацию из 15 человек.

По данным следствия, полицейский привлек в свою преступную организацию двух граждан Украины, создавших разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг за денежные средства на территории города Киева.

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Злоумышленники снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для предоставления интимных услуг.

Руководство Миграционной службы "крышевало" проституцию / Фото СБУ

Как "работала" преступная схема

На "работу" приглашали молодых девушек от 18 до 30 лет. Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной группировки – водители, которые были сотрудниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время.

В СБУ сообщили, что "доходы" организаторов нелегального бизнеса ежемесячно составляли более 50 миллионов гривен.

Правоохранители "крышевали" бордели в Киеве / Фото СБУ

"Бизнесмены-правоохранители" устраняли конкурентов

К деятельности преступной организации был привлечен руководитель одного из структурных подразделений ГУ НП в Киеве. Он обеспечивал устранение конкурирующих "салонов", вербовку девушек, работавших в салонах конкурентов, а впоследствии, с разрешения руководителя преступной организации, начал создавать собственную сеть борделей.



Чиновники "прикрывали" деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве / Фото СБУ

Также преступная организация активно развивала направление предоставления элитных эскорт-услуг, в том числе для клиентов за границей.

С этой целью заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастны к сутенерству и в ходе проведения следственных действий "вербовал" их.

СБУ разоблачила масштабную схему "крышивания" борделей / Фото СБУ

Задержаны 15 человек: что угрожает злоумышленникам

Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения борделей и по местам жительства, "работы" участников преступной группы, а также в административных зданиях Национальной полиции Украины.

В ходе обысков было задержано 15 человек. Им сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании мер.

Полицейские "крышевали" бордели в Киеве, преступники задержаны: фото СБУ