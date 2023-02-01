Керівництво Департаменту міграційної поліції "кришувало" борделі: "прибутки" сягали мільйонів

Керівництво Департаменту міграційної поліції "кришувало" проституцію в Києві та інших регіонах України. СБУ викрило масштабну злочинну організацію з 15 людей.

За даними слідства, поліцейський залучив до своєї злочинної організації двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за грошові кошти на території міста Києва.

До теми На Київщині викрили сутенерок, які вербували дівчат в іноземні борделі

Зловмисники винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг.

Керівництво Міграційної служби кришувало проституцію / Фото СБУ

Як "працювала" злочинна схема

На "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років. Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування – водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

В СБУ повідомили, що "прибутки" організаторів нелегального бізнесу щомісяця становили понад 50 мільйонів гривень.

Правоохоронці кришували "борделі" в Києві / Фото СБУ

"Бізнесмени-правоохоронці" усували конкурентів

До діяльності злочинної організації був залучений керівник одного зі структурних підрозділів ГУ НП у місті Києві. Він забезпечував усунення конкуруючих "салонів", вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів, а згодом, з дозволу керівника злочинної організації, почав створювати власну мережу борделів.



Посадовці "прикривали" діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві / Фото СБУ

Також злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі для клієнтів за кордоном.

З цією метою, заступник керівника Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків у осіб, які могли бути причетні до сутенерства та в ході проведення слідчих дій "вербував" їх.

СБУ викрила масштабну схему кришування борделів / Фото СБУ

Затримано 15 осіб: що загрожує зловмисникам

Наразі правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та за місцями проживання, "роботи" учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Національної поліції України.

У ході обшуків було затримано 15 осіб. Їм повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Поліцейські кришували "борделі" в Києві, злочинців затримано: фото СБУ