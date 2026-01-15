Клименко назвал единственного кандидата, который может возглавить ГПСУ

Глава МВД Украины Игорь Клименко назвал единственного кандидата, которого он видит на должности руководителя Госпогранслужбы Украины. Речь идет о Валерии Вавринюке, который сейчас исполняет обязанности на этой должности.

Об этом Игорь Клименко сказал в комментарии журналистам 24 Канала.

Почему Клименко видит именно Вавринюка на посту главы ГПСУ?

Игорь Клименко отметил, что пока Валерий Вавринюк остается единственным кандидатом на должность главы ГПСУ.

Нужно еще немного времени, чтобы принять окончательное решение. Может, до месяца. Проанализируем, как ему удается справляться с задачами такого уровня. Пока результаты положительные,

– отметил министр внутренних дел.

Он также подчеркнул, что Вавринюк имеет понимание системной работы, а также, что важно, боевой опыт.

"Но в любом случае – конечное решение за президентом (о назначении председателя Госпогранслужбы – 24 Канал)", – резюмировал глава МВД.

Что известно об увольнении бывшего главы Госпогранслужбы?