Боец ММА, сыновья и племянник чиновника: кто совершил нападение в Дагестане

Среди нападавших на полицейских во время "контртеррористической" операции в Дагестане есть родственники чиновника российской партии и боец ММА.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Жертвами нападения стали 24 человека, в том числе 15 правоохранителей.

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Что известно о нападавших

Российские ресурсы сообщают, что по меньшей мере 3 нападавших оказались родственниками главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который является членом провластной российской партии. Среди них двое сыновей: Осман и Адиль Омаровы.

По данным дагестанских пабликов, одним из убитых боевиков оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров.

Ночью СМИ сообщили, что главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали. Его также исключили из российской правящей политической партии "Единая Россия".

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