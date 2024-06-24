По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, руководство ФСБ после теракта в "Крокус Сити Холле" и стрельбы в Дагестане должно уйти в отставку.

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Российские спецслужбы могут быть причастны

Коваленко объяснил, что в российской спецслужбе сейчас идет противостояние между группами влияния.

Старого Бортникова (главу ФСБ, – 24 Канал) активно пытаются выпихнуть прочь. Соответственно, нельзя исключать, что бойня в Дагестане организована одной из этих групп влияния,

– объяснили в ЦПД.

Главы Центра противодействия дезинформации добавил, что нужно понимать, что Рамзан Кадыров "крайне слаб в Чечне".

Постепенно все может докатиться до третьей кавказской войны, когда сферы влияния начнут делить там,

– подытожил Коваленко.

Важно! По состоянию на 23:00 было известно, что число погибших в Дагестане возросло до 10 человек, из них 8 силовиков, еще 34 человека пострадали. Во время столкновения с боевиками был убит начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев.

Иронично, что ранее депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявлял, что за массированной стрельбой в регионе стоят спецслужбы Украины и НАТО.