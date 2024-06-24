За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, керівництво ФСБ після теракту у "Крокус Сіті Холі" і стрілянини в Дагестані має піти у відставку.

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Російські спецслужби можуть бути причетними

Коваленко пояснив, що в російській спецслужбі зараз триває протистояння між групами впливу.

Старого Бортнікова (голову ФСБ, – 24 Канал) активно намагаються випхати геть. Відповідно, не можна виключати, що бійня в Дагестані організована однією з цих груп впливу,

– пояснили в ЦПД.

Голови Центру протидії дезінформації додав, що потрібно розуміти, що Рамзан Кадиров "вкрай слабкий у Чечні".

Поступово все може докотитися до третьої кавказької війни, коли сфери впливу почнуть ділити там,

– підсумував Коваленко.

Важливо! Станом на 23:00 було відомо, що число загиблих у Дагестані зросло до 10 людей, з них 8 силовиків, ще 34 особи постраждали. Під час зіткнення з бойовиками було вбито начальника відділу поліції Дагестанських Вогнів Мавлудіна Хідірнабієва.

Іронічно, що раніше депутат Держдуми від Дагестану Абдулхакім Гаджієв заявляв, що за масованою стріляниною у регіоні стоять спецслужби України та НАТО.