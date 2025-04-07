Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслив у розмові з 24 Каналом, що такі дії Франції свідчать про фундаментальну допомогу Україні. Водночас це особливо важливо, зокрема для Парижа в контексті імовірного продовження ескалації агресії Кремля в Європі.

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Потрібні швидкі рішення

Подоляк наголосив на необхідності вибудови системи стримування Росії, тому що для неї європейський напрямок є єдино можливим для продовження експансії. Адже Москва вважає Європу слабкою з мілітарного погляду.

Європейці сьогодні змушені зовсім по-іншому ставитись до формату загальноєвропейської безпеки, обороноспроможності та до рівня інвестиції у військові виробництва,

– наголосив радник глави ОПУ.

Водночас вони усвідомлюють три базові аспекти.

По-перше, потрібно працювати не над умовними гарантіями безпеки для окремої країни – України, а над гарантіями стримування Росії.

По-друге, в цих гарантіях може бути виключно Україна, тому що вона є країною з найбільш боєздатною армією. Українське військо має ветеранський досвід цієї масштабної війни у Європі, воно може інтегрувати військову техніку з різних країн світу в єдину систему захисту.

Україна ефективно проводить свою оборонну роботу проти Росії вже впродовж трьох років. Тому в Європі вважають, що тільки вона може на рівні протистояти Москві,

– відзначив він.

По-третє, ці гарантії безпеки будуть побудовані завдяки європейським інвестиціям. Європа має реінвестувати у свої військові виробництва і паралельно інвестувати разом з Києвом в українську мілітарну промисловість, зокрема у виробництво дронів.

Також Європі необхідно швидко постачати зброю Україні, зокрема, компенсуючи обсяги, які не додають, наприклад, Сполучені Штати Америки.

Тому було б дуже важливо створити суверенний фонд Європи в розмірі приблизно один трильйон євро. Ці кошти можна буде спрямовувати на інвестиції, на закупівлю критичних видів зброї, які Європа наразі не виготовляє,

– наголосив радник голову ОПУ.

Через європейську колективну бюрократію деякі країни блокують певні рішення щодо України, тому потрібно шукати формати, що дозволяють ухвалювати швидкі рішення. Один з таких форматів, на його думку, "коаліція охочих".

В Європі є стале розуміння, що Росія не буде її партнером, а завжди залишиться опонентом, якого потрібно буде стримувати. А базовим елементом цієї програми стримування є тільки Україна.

Все це свідчить про те, що Європа сьогодні абсолютно точно політично перебудована,

– впевнений Михайло Подоляк.

Він додав, що залишається розв'язати питання позбавлення зайвої бюрократії і пришвидшення імплементації політичних рішень, які вже прийняті, щодо загальної оборонної архітектури в Європі.

Нагадаємо, що у пресслужбі Еммануеля Макрона заявили, що підтримка України є ключовим елементом зовнішньої політики Франції. Країна планує посилити свою підтримку Києва через інвестиції та економічну допомогу. Основними напрямками нової стратегії Парижу є солідарність із країнами, які переживають кризи. Також інвестиції в інфраструктурні та ресурсні проєкти для підтримки стабільності. Крім того, зміцнення союзів, поєднуючи економічні та дипломатичні інтереси Франції та її партнерів.