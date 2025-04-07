Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу президента Франції. Єлисейський палац офіційно визначив Україну як ключовий напрям міжнародного партнерства Франції.

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Новий підхід Франції до партнерства

Макрон акцентував на важливості суверенітету та стабільності для Франції та її партнерів. У новій стратегії підкреслюється важливість зміцнення міжнародних альянсів, що відповідають спільним цінностям, зокрема, солідарності в умовах криз та інвестицій у важливі міжнародні проекти.

Франція наголосила, що підтримка України є ключовою складовою її зовнішньої політики. У контексті війни, що триває, та зростаючих глобальних загроз, Париж ставить на перше місце підтримку держав, які постраждали від конфліктів і криз, зокрема, України.

Пріоритет України у політиці Франції означає не лише гуманітарну допомогу, але й активну участь у процесах відновлення та економічної стабілізації. Париж планує посилити свою підтримку Києва через інвестиції та економічну допомогу, надаючи ресурси для відновлення інфраструктури та стабільності на тлі війни.

За словами офіційних осіб, основними напрямками цієї нової стратегії є:

Солідарність із країнами, які переживають кризи, зокрема через надання гуманітарної допомоги.

із країнами, які переживають кризи, зокрема через надання гуманітарної допомоги. Інвестиції в інфраструктурні та ресурсні проєкти для підтримки стабільності.

в інфраструктурні та ресурсні проєкти для підтримки стабільності. Укріплення альянсів, поєднуючи економічні та дипломатичні інтереси Франції та її партнерів.

Франція планує запровадити зміни до своєї зовнішньої політики до червня 2025 року, після широких консультацій з громадянським суспільством та бізнесом. У рамках нової стратегії, Париж також братиме участь у здійсненні довгострокових відновлювальних заходів в Україні та інших країнах, що постраждали від війни та глобальних криз.