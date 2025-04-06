У пості в соцмережі "Х" французький президент написав, що у день національної жалоби в Україні згадує про дітей та всіх цивільних жертв Росії, зокрема й внаслідок удару по Кривому Рогу 4 квітня, передає 24 Канал.

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Росія знущається з мирних ініціатив

Пригадав Макрон і за комбіновану атаку на низку українських міст у ніч проти 6 квітня.

Політик зауважив, що вже майже місяць минув, як Україна погодилася на пропозицію президента Трампа про повне та безумовне припинення вогню строком на 30 днів, а союзники Києва розпочали працювати над його забезпеченням. Тим часом Росія продовжує війну проти мирного населення.

Макрон наголосив, що ці ворожі удари мають припинитися. Для цього потрібно якнайшвидше досягти припинення вогню та вдатися до рішучих дій у разі, якщо Кремль продовжить тягнути час і відмовлятися від миру.

Скільки ще Росія знущатиметься з мирних ініціатив Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і мирних жителів?,

– підсумував президент Франції.