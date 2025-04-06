Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кирила Буданова у телеграмі.

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Буданов висловився у День жалоби

6 квітня 2025 року в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок удару "Іскандера" по Кривому Рогу. Кирило Буданов опублікував допис, у якому висловив співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.

Глибоко співчуваю родинам та близьким загиблих у Кривому Розі. Ваша втрата – наш спільний біль. Ті, хто завдав цього удару – не люди. Вони заплатять за це,

– написав він.

Зауважимо, що низка українських підрозділів вже поділилися кадрами помсти за Кривий Ріг. Військові вдарили до росіянах "Градами", мінометами, дронами та іншими засобами ураження – як відповідь за кожну загиблу того дня дитину.

Загалом внаслідок цинічної атаки по центру житлового мікрорайону міста Кривий Ріг загинуло 20 осіб, серед яких – 9 дітей. Також відомо про 75 постраждалих, з яких 37 перебувають у медичних установах області. За данними Дніпропетровської ОВА, 19 людей залишаються у важкому стані, 4 із них – діти.