Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Дніпро. До зруйнованого дитячого майданчика у Кривому Розі, де ввечері 4 квітня російська ракета забрала дітей, люди несуть іграшки, квіти та лампадки.

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Кривий Ріг прощається з дітьми, вбитими російською ракетою

Родини приходять цілими поколіннями – вшанувати пам’ять загиблих, помолитись і просто побути поруч із тими, хто більше не прийде на цей майданчик.

Місто досі оговтується від трагедії, яка забрала життя 18 людей. Ще понад 70 – поранені. Половина з них, за даними на 6 квітня, залишаються у лікарнях. Наймолодшому з убитих було лише три роки. Його звали Тимофій.

Майданчик перетворився на меморіал / Фото: Суспільне Дніпро

Його дідусь Віталій розповів, що малюк загинув біля під’їзду власного будинку, коли повертався з прогулянки з бабусею.

Збирались йти додому – його вбило біля під’їзду. Бабуся у лікарні, дві операції зробили. Сказали, що вже загрози життю немає. Онук був дуже енергійною дитиною. Любив космос, планети, англійською рахував уже у три роки. Він був єдиним у батьків. Пропав сенс життя,

– ледь стримує сльози чоловік.

Після атаки у місті пошкоджено близько 20 багатоповерхівок, 6 навчальних закладів, ресторан, понад 30 автівок.

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголошено днями жалоби. Прапори приспущено, скасовані розважальні заходи.

Нагадаємо, напередодні Львів, Полтава, Кропивницький, Вінниця, Черкаси, Рівне, Житомир, Харків та Конотоп також оголосили День жалоби за загиблими.