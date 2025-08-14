В Украине продолжается мобилизация и военное положение. В этот период мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные мужчины.

С тем, кто такие военнообязанные и какие категории граждан к ним относят, разбирался 24 Канал.

Кто такие военнообязанные?

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", к военнообязанным относят лиц, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Это означает, что военнообязанные не проходят военную службу в мирное время, однако могут быть мобилизованы в войска во время военного положения.

По состоянию на 2025 год военнообязанными считаются:

все мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья к прохождению военной службы;

женщины, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

женщины, которые получили военно-учетную специальность после прохождения военной службы или окончания военной кафедры;

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые были освобождены от прохождения срочной военной службы (закончили военную кафедру, ранее были признаны ограниченно годными, в других случаях, которые предусмотрены ст.18 закона “О воинской обязанности и военной службе”).

Важно, что в отличие от мужчин, женщин мобилизовать не могут – служба в армии для них исключительно добровольная.

Важно! Во время военного положения военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Они могут быть как бумажные, так и электронные – с Резерв+.

Кто не является военнообязанным?

Мужчины от 17 до 25 лет находятся на учете призывников и не подлежат мобилизации. Их могут призвать только на срочную службу, которая во время военного положения не осуществляется.

Важно знать, что согласно постановлению Кабмина "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно отдельных вопросов ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации" от 30 июля 2025 года, после достижения 25-летнего возраста ТЦК автоматически переводит призывника на учет военнообязанных в течение 30 дней. При этом ему присваивается воинское звание "солдат (матрос) запаса".

Военнообязанными также не являются граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из учета. В то же время непригодность лица должна быть подтверждена соответствующим заключением ВВК. Также с учета снимаются те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе – то есть 60 лет.