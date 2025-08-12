Об этом рассказывает 24 Канал. Кабмин утвердил детальный порядок действий во время оповещения резервистов и военнообязанных, в частности на улице.

Вручение повесток под наблюдением камеры

Для этого формируются специальные группы оповещения, в которые входят представители ТЦК, органов местного самоуправления и полиции.

Постановление КМУ №560 предусматривает, что вручение повесток сопровождается фото- и видеофиксацией процесса, включая проверку документов. Представители ТЦК обязаны представиться, назвать должность, показать удостоверение и документ, подтверждающий личность. То же касается полицейских и пограничников, которые входят в состав группы.

Во время проверки сверяют данные с военно-учетными документами и реестром "Оберег". Если выявляют нарушения или расхождения, гражданину вручают повестку для постановки на учет, прохождения ВВК или уточнения данных.

В случае отказа идти в ТЦК полицейские имеют право осуществить административное задержание и доставить лицо в центр на основании статей 261 и 262 КУоАП. Закон позволяет видеофиксацию таких случаев, и эти материалы могут быть использованы в суде в качестве доказательства.