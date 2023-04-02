В Киеве экскурьер службы доставки угрожал изнасилованием клиенткам: дело расследует полиция
Недавно в сети получила огласку скандальная история с курьером Glovo. Парень угрожал клиенткам.
Резонансной историей поделилась в инстаграмме одна из пользователей. 25-летняя Оксана Шевченко говорит, что преследование началось после того, как она заказала доставку продуктов, пишет 24 Канал.
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Детали дела
После получения заказа, курьер начал писать и звонить девушке в социальных сетях. Впоследствии парень прислал Ксении фото своего полового органа и угрожал изнасилованием.
После моего отказа в знакомстве с курьером, он начал звонить и писать мне в разные мессенджеры, угрожая изнасилованием и убийством, стал сталкерить меня в социальных сетях и пишет одинаковые угрозы из разных аккаунтов в телеграмме,
– написала она.
Жительница столицы рассказала, что курьер пытался сломать ее аккаунты и мобильный банкинг.
Как позже оказалось, в такой же ситуации оказались еще несколько клиенток. Все они говорят, что заказы получали от одного и того же курьера.
Эксработник Glovo напоминает клиенткам / Скриншот
Девушки написали заявление в полицию
После огласки ситуации Оксана и еще двое киевлянок написали заявления в полицию. Полицейские зарегистрировали обращение в журнале единого учета и устанавливают все обстоятельства инцидентов.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию / Скриншот
В компании Glovo уже прокомментировали резонансное событие. Там отметили, что курьера заблокировали, как только стало известно о его угрозах клиенткам. Также в компании подчеркнули, что такое поведение их работников является прямым нарушением правил платформы.
В компании отреагировали на скандал / Скриншот
В Закарпатье трое парней изнасиловали подругу: что известно
- В Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые летом 2021 года изнасиловали 14-летнюю девочку. Это произошло в селе Верхние Ворота.
- Злоумышленники тогда снимали все на телефон и распространили видео в сети. Возмущает приговор для подростков. Суд назначил трем обвинителям приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года.
- Впоследствии в деле появились новые детали: у пострадавшей от обидчиков девочки, не было даже адвоката. Украинцы выражают возмущение решением суда: звезды, военные, политические деятели распространяют сообщения о неблагочестии судьи. Как отмечают неравнодушные, необходимо огласить это дело, чтобы обжаловать приговор "коррумпированной" судьи.
- Отец пострадавшей сказал журналисту, что готов продолжать дело, поэтому будет подавать апелляцию на скандальное решение суда. Кроме того, дело об изнасиловании было донесено в Офис генерального прокурора и Высшего совета правосудия.
- Маша Ефросинина призвала оставить в покое пострадавшую девочку. Ребенку нужно помочь. Ефросинина призвала журналистов "остановиться, успокоиться, набраться терпения".