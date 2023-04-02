У Києві екскур'єр служби доставки погрожував зґвалтуванням клієнткам: справу розслідує поліція
Нещодавно у мережі набула розголосу скандальна історія з кур'єром Glovo. Хлопець погрожував клієнткам.
Резонансною історією поділилась в інстаграмі одна з користувачок. 25-річна Оксана Шевченко каже, що переслідування розпочалось після того, як вона замовила доставку продуктів, пише 24 Канал.
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Деталі справи
Після отримання замовлення кур'єр почав писати та дзвонити дівчині у соціальних мережах. Згодом хлопець надіслав Ксенії фото свого статевого органа та погрожував зґвалтуванням.
Після моєї відмови у знайомстві з кур'єром, він почав дзвонити і писати мені в різні месенджери, погрожуючи зґвалтуванням і вбивством, став сталкерити мене в соціальних мережах і пише однакові погрози з різних акаунтів у телеграмі,
– написала вона.
Жителька столиці розповіла, що кур'єр намагався зламати її акаунти та мобільний банкінг.
Як згодом виявилося, у такій же ситуації опинились ще декілька клієнток. Усі вони кажуть, що замовлення отримували від одного й того ж кур'єра.
Експрацівник Glovo нагадує про себе клієнткам / Скриншот
Дівчата написали заяву в поліцію
Після розголосу ситуації Оксана та ще двоє киянок написали заяви до поліції. Правоохоронці зареєстрували звернення у журналі єдиного обліку та встановлюють всі обставини інцидентів.
Потерпілі звернулись по допомогу у поліцію / Скриншот
У компанії Glovo вже прокоментували резонансну подію. Там зазначили, що кур'єра заблокували, як тільки стало відомо про його погрози клієнткам. Також у компанії наголосили, що така поведінка їхніх працівників є прямим порушенням правил платформи.
В компанії відреагували на скандал / Скриншот
На Закарпатті троє хлопців зґвалтували подругу: що відомо
- На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які влітку 2021 року зґвалтували 14-річну дівчинку. Це сталось у селі Верхні Ворота.
- Зловмисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Обурює вирок для підлітків. Суд призначив трьом обвинувачам вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки.
- Згодом у справі з'явились нові деталі: у дівчинки, яка постраждала від кривдників, не було навіть адвоката. Українці висловлюють обурення рішенням суду: зірки, військові, політичні діячі поширюють дописи про недоброчесність судді. Як зазначають небайдужі, необхідно надати розголосу цій справі, аби оскаржити вирок "корумпованої" судді.
- Батько постраждалої сказав журналісту, що готовий продовжувати справу, тому подаватиме апеляцію на скандальне рішення суду. Крім того, справу про зґвалтування донесли до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя.
- Маша Єфросиніна закликала дати спокій постраждалій дівчинці. Дитині потрібно допомогти. Єфросиніна закликала журналістів "зупинитися, стишитися, набратися терпіння".