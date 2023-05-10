После самоубийства курсанта во Львове уволили декана факультета

18-летний курсант Львовского государственного университета внутренних дел Дмитрий Гульчук 19 марта застрелился из автомата. Случилось это во время дежурства на посту.

В результате ДБР начало расследование уголовного производства, а декана факультета №3 Степана Гнатюка отстранили от исполнения служебных обязанностей. Впоследствии он был уволен из учебного заведения.

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Уволился по собственному желанию

Полковник полиции Степан Гнатюк был уволен не только из университета, но и со службы в Нацполиции. При этом он сам подал рапорт на увольнение. Сделал это еще до завершения служебного расследования в вузе.

Декан факультета, на котором учился погибший курсант, был сразу же отстранен от исполнения служебных обязанностей. Еще до завершения служебного расследования он подал рапорт на увольнение. Он был уволен с должности и со службы в Национальной полиции,

– сообщили в университете внутренних дел.

Отметим, что Степан Гнатюк был деканом факультета №3 Львовского государственного университета внутренних дел более восьми лет, с 2014 года.

Служебное расследование и расследование ДБР

Служебное расследование по самоубийству курсанта было завершено более месяца назад, еще 30 марта. Частично его результаты начали разглашать только сейчас и, как выяснилось, в результате к дисциплинарной ответственности привлекли нескольких должностных лиц факультета. Более того, своей должности лишился не только Степан Гнатюк.

Также в вузах сообщили, что приняли дополнительные меры реагирования, чтобы не допускать в будущем "чрезвычайных событий с участием личного состава". Речь, в частности, об организации и проведении:

психопрофилактической работы,

индивидуально-воспитательной работы,

организацию несения службы суточным нарядом.

Что касается расследования ДБР по факту доведения курсанта до самоубийства, то оно продолжается. Пока правоохранители не объявили по делу никаких подозрений.

Поскольку однокурсники погибшего анонимно рассказывали о травле парня со стороны руководства факультета, то правоохранители начали расследование уголовного производства по факту доведения до самоубийства. Отметим, что нарушение части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины, по которой и ведется расследование, карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Самоубийство 18-летнего курсанта: коротко