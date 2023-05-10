Після самогубства курсанта у Львові звільнили декана факультету

18-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук 19 березня застрелився з автомата. Трапилося це під час чергування на посту.

Внаслідок цього ДБР почало розслідування кримінального провадження, а декана факультету №3 Степана Гнатюка відсторонили від виконання службових обов’язків. Згодом він був звільнений з навчального закладу.

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Звільнився за власним бажанням

Полковник поліції Степан Гнатюк був звільнений не лише з університету, а й зі служби в Нацполіції. При цьому він сам подав рапорт на звільнення. Зробив це ще до завершення службового розслідування у навчальному закладі.

Декана факультету, на якому навчався загиблий курсант, було одразу ж відсторонено від виконання службових обов’язків. Ще до завершення службового розслідування він подав рапорт на звільнення. Його було звільнено з посади та зі служби в Національній поліції,

– повідомили в університеті внутрішніх справ.

Зазначимо, що Степан Гнатюк був деканом факультету №3 Львівського державного університету внутрішніх справ понад вісім років, з 2014 року.

Службове розслідування та розслідування ДБР

Службове розслідування щодо самогубства курсанта було завершено понад місяць тому, ще 30 березня. Частково його результати почали розголошувати лише зараз і, як з'ясувалося, внаслідок нього до дисциплінарної відповідальності притягнули кількох посадовців факультету. Ба більше, своєї посади позбувся не лише Степан Гнатюк.

Також у ВНЗ повідомили, що вжили додаткових заходів реагування, щоб не допускати у майбутньому "надзвичайних подій за участю особового складу". Мовиться, зокрема, про організацію та проведення:

психопрофілактичної роботи,

індивідуально-виховної роботи,

організацію несення служби добовим нарядом.

Щодо розслідування ДБР за фактом доведення курсанта до самогубства, то воно все ще триває. Наразі правоохоронці не оголосили у справі жодних підозр.

Оскільки однокурсники загиблого анонімно розповідали про цькування хлопця з боку керівництва факультету, то правоохоронці почали розслідування кримінального провадження за фактом доведення до самогубства.

Зазначимо, що порушення частини 1 статті 120 Кримінального кодексу України, за якою й ведеться розслідування, карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.

Самогубство 18-річного курсанта: коротко