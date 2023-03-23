Перед смертю Дмитро надіслав прощальне повідомлення своїй мамі. Батьки курсанта кажуть, що до самогубства його довів булінг з боку командира та керівництва вишу.

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Що про самогубство курсанта каже його командир

Командир курсанта другого курсу Львівського університету внутрішніх справ Станіслав Пась заперечив, що конфліктував з юнаком. Він пояснив, що хлопець був закритою людиною. І про те, що Дмитро планує вчинити самогубство, він не підозрював.

З Дмитром спілкування було дуже важке, бо він був закритий. Я всілякими способами намагався з ним розмовляти. Деколи в мене виходило, деколи – ні. Такої ситуації, щоб ми аж сварилися, не було. Ми з ним спілкувалися як командир з курсантом. Так, він приходив деколи до мене за допомогою, я йому завжди як вмів, так і допомагав,

– каже Пась.

Командир курсанта прокоментував його самогубство: дивіться відео

Крім того, командир також заперечив випадки булінгу та наявність передсмертної записки.

"Я приїхав десь через 20 хвилин, тіло було у "швидкій" і я не бачив тієї записки. Останній тиждень він завжди ходив веселий. До мене приходив за звільненням, бо він хотів до дівчини. В суботу-неділю він теж ходив у звільнення до дівчини. Не було причин, що він міг щось з собою зробити", – розповів командир.

Своєю чергою, керівниця пресслужби закладу Галина Лемішко також відмовилася коментувати звинувачення у булінгу. Втім, додала, що наразі в університеті розпочали службове розслідування, яке проводить ДБР.

Деталі трагедії

19 березня тіло 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ знайшли на території навчального закладу з вогнепальним пораненням в голову.

Перед смертю хлопець надіслав своїй матері прощальне повідомлення: "Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син, невдаха і слабак, я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила…"

Прощальне повідомлення Дмитра / Фото Суспільне

Мати Дмитра Світлана Гальчук розповідає, що він з дитинства мріяв стати поліцейським, вважав, що це дуже хороша робота.

"А коли він вступив, він сказав, що такого не бачив "мамо, там правди немає", – згадує Світлана.

Інші курсанти розповіли, що Гульчук написав ще одну передсмертну записку. Однак вона зникла. Мовиться, що у ній навіть могли бути прізвища кривдників курсанта.

У цій справі поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею 115 (самогубство). У поліції додають, що до смерті можуть бути причетні сторонні особи, тому цю справу було передано до ДБР і також розслідування буде проводитися за статтею 120 (доведення до самогубства).