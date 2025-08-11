В августе 2024 года украинские войска зашли на территорию России в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что тогда ключевой задачей было отвлечь российские силы и технику от украинского фронта.

По его словам, Силы обороны смогли это сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что сказал Сырский о Курской операции?

Главнокомандующий ВСУ объясняет, что без Курска Россия использовала бы все свои ресурсы для нападения на Украину. Тогда как сосредоточение внимания россиян на их территории помогло спасти жизни украинцев.

Стоит заметить, что Курская операция готовилась в глубокой секретности и даже ближайшие партнеры Украины, включая США, не были проинформированы о ней. Сырский говорит, что это было уроком после неудачного контрнаступления 2023 года.

Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине,

– говорит он.

Вторжение в августе 2024 года стало первым случаем со времен Второй мировой, когда иностранные войска заняли часть российской территории. Тогда украинские силы захватили более 1000 пленных и заставили Москву перебрасывать войска с других направлений на Курщину.

Когда полковник Дмитрий Волошин, командир 82 десантно-штурмовой бригады, получил приказ работать над вторжением в Россию, его первой мыслью было: "высшее командование сошло с ума".

Однако это решение имело целью не просто разведку, а стратегически серьезный отвлекающий маневр. Уникальность этой операции заключалась в секретности: Волошин вместе с несколькими офицерами засели над видеозаписями и картами Курской области, хранящимися на жестком диске.

Чем больше он видел маршрутов и точек прорыва, тем больше понимал потенциал миссии. Волошин начал верить в успех операции и то, что она может сработать.

Через год после самого смелого наземного наступления Украины, в сельской местности России в Курской области остались лишь клочки израненных боями приграничных территорий – это плацдарм территории, оставшийся после операции, которая, казалось, должна была изменить траекторию войны.

Ранее Киев надеялся обменять часть Курщины на собственную территорию, которую оккупировала Россия. Однако после длительного отступления украинские войска цепляются лишь за несколько десятков квадратных километров, именно тогда, когда президент США Дональд Трамп настаивает на мирном соглашении, которое почти наверняка будет предусматривать обмен территориями.

Курская операция разоблачила неспособность Путина защитить собственный народ от войны, которую он начал, и заставила Россию отвести свои войска и технику из Украины. Она подняла моральный дух украинцев и восстановила веру среди западных стран, которые колебались относительно того, стоит ли вооружать Украину.

Однако поворотным моментом стало прибытие в Курск северокорейских военных, чье участие, по словам Сырского, стало решающим для россиян. По мнению главнокомандующего ВСУ, без солдат КНДР они бы вообще не имели никакого успеха.