По такому случаю украинский президент обратился к гражданам, передает 24 Канал. Гарант поблагодарил защитников – каждому солдату, сержанту и офицеру.

Смотрите также Курская операция – начало: ССО показали эксклюзивные кадры первого дня боев

Что рассказал Зеленский?

По словам украинского президента, наступление на Курщину помогло сорвать российский план развить удар на Сумы и Харьков.

Кроме того, защитники пленили более 1 000 оккупантов, что позволило разблокировать, в частности, сложные обмены.

1 300 километров российской территории были под нашим контролем. И это заставило россиян не только оттянуть свои силы из Донецкой области, но и просить о помощи в Северной Корее,

– отметил Зеленский.

Он напомнил, что украинцы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор там действуют. Более того, многие российские угрозы оказались "блефом".

Одна из важнейших страниц войны,

– подытожил президент.