По такому случаю украинский президент обратился к гражданам, передает 24 Канал. Гарант поблагодарил защитников – каждому солдату, сержанту и офицеру.
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Что рассказал Зеленский?
По словам украинского президента, наступление на Курщину помогло сорвать российский план развить удар на Сумы и Харьков.
Кроме того, защитники пленили более 1 000 оккупантов, что позволило разблокировать, в частности, сложные обмены.
1 300 километров российской территории были под нашим контролем. И это заставило россиян не только оттянуть свои силы из Донецкой области, но и просить о помощи в Северной Корее,
– отметил Зеленский.
Он напомнил, что украинцы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор там действуют. Более того, многие российские угрозы оказались "блефом".
Одна из важнейших страниц войны,
– подытожил президент.