З такої нагоди український президент звернуся до громадян, передає 24 Канал. Гарант подякував захисникам – кожному солдату, сержанту та офіцеру.

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Що розповів Зеленський?

За словами українського президента, наступ на Курщину допоміг зірвати російський план розвинути удар на Суми та Харків.

Окрім того, захисники полонили понад 1 000 окупантів, що дозволило розблокувати, зокрема, складні обміни.

1 300 кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї,

– зазначив Зеленський.

Він нагадав, що українці перенесли війну на територію держави-агресора та досі там діють. Ба більше, багато російських погроз виявилися "блефом".

Одна з найважливіших сторінок війни,

– підсумував президент.