Про це пише 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського та Володимира Зеленського.
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Що в Україні кажуть про Курську операцію?
Головнокомандувач Збройних Сил заявив, що Курська операція – це рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. "Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати", – резюмував генерал.
Олександр Сирський доповів про роботу ЗСУ за рік Курської операції:
- На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 кілометрів квадратних території Курської області.
- Сили оборони деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту.
- Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7 236 одиниць озброєння та військової техніки Росії, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.
- Гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд.
Рік Курської операції: дивіться відео Володимира Зеленського
Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни,
– розповів президент України.
Олександр Сирський зауважив, що наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави. За його словами, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції й райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.
Головнокомандувач ЗСУ та президент України подякували всім воїнам, які брали й беруть участь у здійсненні кампанії на Курщині.
Відомо, що станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.