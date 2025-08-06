Про це пише 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського та Володимира Зеленського.

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Що в Україні кажуть про Курську операцію?

Головнокомандувач Збройних Сил заявив, що Курська операція – це рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. "Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати", – резюмував генерал.

Олександр Сирський доповів про роботу ЗСУ за рік Курської операції:

На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 кілометрів квадратних території Курської області .

. Сили оборони деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту.

та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7 236 одиниць озброєння та військової техніки Росії, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7 236 одиниць озброєння та військової техніки Росії, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту. Гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд.

Рік Курської операції: дивіться відео Володимира Зеленського

Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни,

– розповів президент України.

Олександр Сирський зауважив, що наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави. За його словами, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції й райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

Головнокомандувач ЗСУ та президент України подякували всім воїнам, які брали й беруть участь у здійсненні кампанії на Курщині.

Відомо, що станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.