"Спецоперация" идет по плану: в Курской области срочник расстрелял сослуживцев
В Курской области, что в России, в очередной раз случилось ЧП. Так, произошла стрельба между срочниками.
В результате стрельбы один из срочников погиб. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Курской области срочник расстрелял сослуживцев
Ночью 6 марта в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области, военный-срочник устроил стрельбу.
Предварительно, 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне часового поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не было. После этого солдат открыл огонь.
В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.
Владислав К., попавший в больницу / фото росСМИ
Как говорят в России – "спецоперация идет по плану". Но тут что-то пошло не так. В принципе, как и всегда.
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