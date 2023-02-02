В полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из торговых центров, информировали российские СМИ. Речь шла о ТЦ "Димбо".

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Стрелять мог бывший работник ТЦ

В телеграмм-каналах утверждают, что стрелком мог оказаться бывший сотрудник ТЦ "Димбо", которого недавно уволили. Были неподтверждены данные, что он состоит на учете в психдиспансере.

Писали, что россиянин пришел на старое место работы с ружьем и сумкой. Охранник увидел мужчину на камере наблюдения. Кстати, в сети впоследствии распространили видео, на котором видно мужчину, идущего с автоматом. Он бросил в сторону какой-то предмет, потом была яркая вспышка.

Стрелок скрылся

СМИ сообщили, что, когда прибыли полицейские, стрелок скрылся на машине. Начался его розыск. В телеграмме писали, что он сел в автомобиле Nissan. Пока неизвестно, задержали ли россиянина. Информации о пострадавших тоже не было.

Заметим, в России такие случаи происходят часто. В частности, в Новошахтинске Ростовской области неизвестный начал стрелять из автомата Калашникова по полиции. Было сообщение, что неизвестный прибыл в туда со стороны Украины. Это возможно, поскольку населенный пункт расположен недалеко от границы. Можно предположить, что мужчина является одним из российских "мобиков" или даже сбежавших с фронта контрактников.