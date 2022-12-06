Жизнь в России богата на криминальные новости – прямо-таки пребывание в этой стране опасно. Во вторник, 6 декабря, российские СМИ сообщили, что неизвестный мужчина напал на полицию, в результате чего ранены работники силовых структур, информирует 24 Канал.
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Стрельба и задержание неизвестного в Ростове: что известно
Следует заметить, что силовики также разыскивают женщину, которая при загадочных обстоятельствах исчезла, когда мужчина в камуфляже вышел из леса и открыл огонь из автомата Калашникова. Интересно, что некоторые источники пишут об одном раненом сотруднике полиции, а некоторые – о двух. На официальном уровне сейчас подтвердили то, что один полицейский получил ранения таза и уже госпитализирован.
Примечательно, что некоторые СМИ отмечают, что неизвестный прибыл в регион со стороны Украины. В принципе, это возможно, поскольку населенный пункт расположен недалеко от границы. Можно предположить, что мужчина один из российских "мобиков" или даже контрактников, который сошел с ума и сбежал с фронта.
В Ростове опасно
Как отмечают вражеские медиа, по состоянию на 14:00 в регионе небезопасно. Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу. Кроме того, в городе закрывают детские сады и выезд из города.
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Заметим, что силовики изо всех сил пытаются поймать стрелка и действуют по плану "Сирена", но у них ничего не получается – что и не удивительно.
Что такое план "Сирена"Это специальная операция по задержанию вооруженных и других преступников, к которой прибегают силовые структуры, когда есть повышенная опасность для общества.
Напомним, 4 декабря во Львове мужчина устроил стрельбу. Наши правоохранители, в отличие от ростовских, не растерялись и оперативно задержали стрелка.