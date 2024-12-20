Сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также На левом берегу Киева произошла стрельба, есть погибший

Что известно о подрыве боеприпаса на Ивано-Франковщине

18 декабря жительница Ивано-Франковской территориальной общины сообщила, что ее родственник взорвал гранату неподалеку от дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

С места происшествия помпейскими были изъяты металлические фрагменты, которые похожи на осколки от гранаты, образцы почвы, смывы и остальные вещественные доказательства.

Во время проведения обыска в квартире фигуранта изъяты предметы, похожие на капсулы детонаторов, гранату Ф-1 и другие взрывоопасные предметы. 40-летний фигурант был в состоянии сильного алкогольного опьянения,

– рассказали правоохранители.

Граната, которую нашли у злоумышленника / Фото Нацполиции

Злоумышленник был задержан. Ему объявлено подозрение за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.