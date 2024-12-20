Повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Що відомо про підрив боєприпасу на Івано-Франківщині

18 грудня мешканка Івано-Франківської територіальної громади повідомила, що її родич підірвав гранату неподалік оселі. На щастя, минулося без постраждалих.

З місця події помпейськими було вилучено металеві фрагменти, які подібні на осколки від гранати, зразки ґрунту, змиви та решту речових доказів.

Під час проведення обшуку у помешканні фігуранта вилучено предмети, схожі на капсулі детонаторів, гранату Ф-1 та інші вибухонебезпечні предмети. 40-річний фігурант був у стані сильного алкогольного сп’яніння,

– розповіли правоохоронці.

Граната, яку знайшли у зловмисника / Фото Нацполіції

Зловмисника було затримано. Йому оголошено підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.