Життя у Росії сповнене кримінальними новинами – просто-таки перебування у цій країні є небезпечним. У вівторок, 6 грудня, російські ЗМІ повідомили про те, що невідомий чоловік напав на поліцію, внаслідок чого є поранені працівники силових структур, інформує 24 Канал.

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Стрілянина та затримання невідомого у Ростові: що відомо

Слід підмітити, що силовики також розшукують жінку, яка, за загадкових обставин, зникла, коли чоловік у камуфляжі вийшов з лісу та відкрив вогонь з автомата Калашникова. Цікаво, що деякі джерела пишуть про одного пораненого співробітника поліції, а деякі – про двох. На офіційному рівні станом зараз підтвердили лише те, що один поліцейський отримав поранення у таз та вже госпіталізований.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, неадекватний може бути дезертиром. Його зріст – 180 – 190 сантиметрів.

Цікаво, що деякі ЗМІ зазначають, що невідомий прибув в регіон з боку України. У принципі, це можливо, оскільки населений пункт розташований неподалік від кордону. Можна припустити, що чоловік є одним з російських "мобіків" чи навіть контрактників, який збожеволів та втік з фронту.

У Ростові небезпечно

Як зазначають ворожі медіа, станом на 14:00 в регіоні – небезпечно. Жителів просять бути уважними та не виходити на вулицю. Окрім того, у місті закривають дитячі садки та виїзд з міста.

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Зауважмо, що силовики з усіх сил намагаються впіймати стрільця та діють за планом "Сирена", але в них нічого не виходить, – що й не є дивним.