Российские СМИ сообщили, что генерал-полковника Александра Лапина уволили с военной службы. Вероятно, теперь он будет советником главы Татарстана.

РосСМИ предполагают, что Лапин будет отвечать за набор контрактников, а возможно, и за вопросы безопасности, связанные с украинскими ударами по республике, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Почему Лапина выгнали из армии?

В начале полномасштабного вторжения в Украину Лапин занимал должность командующего Центральной группировки войск России.

В 2023 году он стал начальником штаба Сухопутных войск России, а в 2024 году – командующим Ленинградского военного округа и Северной группировки войск.

В августе 2025 года минобороны России подтвердило, что заменило Лапина на генерал-полковника Евгения Никифорова.

Александр Лапин заработал репутацию некомпетентного командующего. Осенью 2022 года он подвергся резкой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за потерю Лимана и провал в Харьковской области на фоне украинского контрнаступления.

Также именно на Лапина возлагают ответственность за неудачные попытки создать буферные зоны на севере Харьковщины в 2024 году и на Сумщине в 2025 году.

Впрочем, вероятно, Лапину "досталось" прежде всего за неспособность отразить украинский прорыв в Курской области в августе 2024 года.

В Институте изучения войны отметили, что Владимир Путин вообще неохотно увольняет командующих, даже несмотря на очевидные просчеты. Российский диктатор обычно предпочитал их переназначение вместо увольнения. Именно поэтому полное увольнение Лапина со службы является показательным моментом.

Вероятно, увольнение Лапина с военной службы является частью более широких усилий Кремля по наказанию и поиску виновных среди должностных лиц, которые не смогли предотвратить украинский прорыв в Курскую область,

– подытожили аналитики.

Примечательно, что Кремль не наказывал Лапина за многочисленные оперативные просчеты во время войны в Украине, но, вероятно, решил сделать это сейчас из-за его неспособности защитить территорию России.

Что известно о поиске "козлов отпущения" за провал обороны на Курщине?