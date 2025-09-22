Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Уничтожили в 4 раза больше врагов: Мадьяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности

Что известно о поражении вражеских объектов?

Силы обороны эффектно срывают планы российской армии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты хотели организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии возле временно оккупированной Богдановки Луганской области и раздать для нужд войск Кремля, действующих в Донецкой области, более 19000 БпЛА различных типов.

Указывается, что грузовики привезли на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

В другом случае груз состоял из различных дронов, в частности "Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие и сопутствующего оборудования, такого как аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики.

Сначала еще 29 августа военные из ОСУВ "Днепр" ударили по логистическому пункту распределения дронов.

Как результат – уничтожение огромных запасов ударных БПЛА российского агрессора,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что очередь российских боеприпасов наступила 18 сентября, когда подразделения ВСУ и СБУ уничтожили полковой склад БК российских оккупационных сил на Луганщине.

"В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", – указали военные.

Смотрите также Это поражает, – Келлог озвучил потери России в войне в Украине

Потери российских войск: последние новости