Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Уничтожили в 4 раза больше врагов: Мадьяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности
Что известно о поражении вражеских объектов?
Силы обороны эффектно срывают планы российской армии.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты хотели организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии возле временно оккупированной Богдановки Луганской области и раздать для нужд войск Кремля, действующих в Донецкой области, более 19000 БпЛА различных типов.
Указывается, что грузовики привезли на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.
В другом случае груз состоял из различных дронов, в частности "Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие и сопутствующего оборудования, такого как аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики.
Сначала еще 29 августа военные из ОСУВ "Днепр" ударили по логистическому пункту распределения дронов.
Как результат – уничтожение огромных запасов ударных БПЛА российского агрессора,
– говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что очередь российских боеприпасов наступила 18 сентября, когда подразделения ВСУ и СБУ уничтожили полковой склад БК российских оккупационных сил на Луганщине.
"В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", – указали военные.
Смотрите также Это поражает, – Келлог озвучил потери России в войне в Украине
Потери российских войск: последние новости
В воскресенье, 21 сентября, на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории.
Также во время налета в Крым "Призраки" ГУР также ударили по многоцелевому вертолету российской армии Ми-8.
Кроме этого, 21 сентября в ГУР сообщали, что авиапарк россиян во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Тогда было поражено 3 вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также – дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".
В общем, за прошедшие сутки потери россиян составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, три вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата и 118 единиц автомобильной техники оккупантов.