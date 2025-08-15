Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в кофте с надписью "СССР". Видимо, он хотел сделать что-то остроумное.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с политологом Игорем Рейтеровичем. По его словам, возможно, Сергей Лавров хотел создать какой-то мем. Но эта попытка была так себе.

Какой была реакция на Лаврова?

Как отметил Рейтерович, возможно, Лавров хотел намекнуть, что российский диктатор Путин хочет восстанавливать СССР. Когда-то были два геополитических центра. И теперь они якобы возвращаются к старому формату.

Насколько я увидел по реакции американских медиа, то там все отреагировали так, что Лавров какой-то "тю-тю". Не оценили его попытку создать мем,

– отметил Рейтерович.

Конечно, в России уже находятся в экстазе из-за действий Лаврова. Там радуются, что они находятся в центре внимания. Для них встреча в США – большая победа. Так они это и подают.

Добавим, Дональд Трамп недавно вспомнил о гарантиях безопасности для Украины. Он против того, чтобы это работало через НАТО. Но возможны другие форматы.