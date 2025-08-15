Он, одетый в кофту, вероятно, с надписью "СССР" на русском языке, рассказал, чего ожидает от саммита. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Чего ожидает Лавров от саммита на Аляске?

СМИ встретили Лаврова перед отелем, куда он прибыл. В свитере со странной надписью он рассказал российским журналистам, что уже бывал на Аляске.

Еще перед вылетом он говорил, что Кремль надеется продолжить "полезный разговор" с США, который начался в начале августа во время поездки к Путину Виткоффа.

Мы никогда не строим никаких планов заранее. Мы знаем, что у нас есть аргументы, четкая, понятная позиция. Мы ее выскажем. Многое уже сделано во время визитов специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Президент России Путин говорил об этом. Стив Уиткофф выступил от имени президента Дональда Трампа. Я надеюсь, что мы продолжим этот полезный разговор,

– говорил Лавров.

Он прибыл в Анкоридж с послом России в США Александром Дарчиевым.

Последний перед вылетом на Аляску отметил, что переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном продолжаются.

"Они не прерывались, они продолжаются. Мы надеемся достичь определенных результатов в соответствии с указаниями президентов", – цитирует Дарчиева CNN.

К слову, в самом Анкоридже проходят митинги против приезда российского диктатора на Аляску. Люди отмечают, что Путин – военный преступник, и ему не место на американской земле.