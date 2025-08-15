Він, одягнений у кофту, ймовірно, із написом "СРСР" російською мовою, розповів, чого очікує від саміту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Чого очікує Лавров від саміту на Алясці?

ЗМІ зустріли Лаврова перед готелем, куди він прибув. У светрі із дивним надписом він розповів російським журналістам, що уже бував на Алясці.

Ще перед вильотом глава російського МЗС казав, що Кремль сподівається продовжити "корисну розмову" зі США, яка розпочалася на початку серпня під час поїздки до Путіна Віткоффа.

Ми ніколи не будуємо жодних планів заздалегідь. Ми знаємо, що у нас є аргументи, чітка, зрозуміла позиція. Ми її висловимо. Багато вже зроблено під час візитів спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. Президент Росії Путін говорив про це. Стів Віткофф виступив від імені президента Дональда Трампа. Я сподіваюся, що ми продовжимо цю корисну розмову,

– казав Лавров.

Він прибув до Анкориджа із послом Росії у США Олександром Дарчієвим.

Останній перед вильотом на Аляску наголосив, що переговори щодо нормалізації відносин з Вашингтоном тривають.

"Вони не переривалися, вони тривають. Ми сподіваємося досягти певних результатів відповідно до вказівок президентів", – цитує Дарчієва CNN.

До слова, у самому Анкориджі проходять мітинги проти приїзду російського диктатора на Аляску. Люди наголошують, що Путін – воєнний злочинець, і йому не місце на американській землі.