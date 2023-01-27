Едва живого достали из-под завалов: во Львове спасли жизнь подростку после 9 дней в коме

Во Львове спасли жизнь 13-летнему подростку, пострадавшему в результате вражеского обстрела Грушовахи на Харьковщине. Его достали из-под завалов дома едва живым.

В черепе парня была 8-сантиметровая рана. Медики помогают ему убрать шрамы на лице.

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Во Львове спасли попавшего под обстрел 13-летнего парня

В Первом медицинском объединении Львова рассказали, что трагедия произошла в конце июня. 13-летний Стас был дома, когда на него обрушился потолок.

Из-под завалов дома ребенка вытащил папа с помощью спасателей. Больше всего пострадала голова. В черепе мальчика была 8-сантиметровая дыра. Девять дней комы и несколько недель в реанимации Харькова. Затем – Львов,

– отметили врачи.

В Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" парня доставили в крайне тяжелом состоянии. После того, как его удалось стабилизировать, детские нейрохирурги во главе с заведующим отделением Михаилом Ловгой выполнили сложную операцию по закрытию большого дефекта черепа. Для этого вместе с американскими коллегами в рамках программы GLOBAL SURGICAL AND MEDICAL SUPPORT GROUP изготовили специальную пластину, идеально соответствующую костным структурам и размеру сформированного образования.

Смотрите фото, как спасали парня / Фото Первого медицинского объединения Львова

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Парню пытаются убрать шрамы

Параллельно за Стаса взялись ожоговые хирурги Первого медицинского объединения Львова – Леся Стрелка и Галина Саян. Их задачей было убрать массивные шрамы на лице парня – носе, переносице и у верхней губы.

Если медлить, рубцы могли совсем сформироваться и мускулы на лице отчасти утратили бы свою функциональность. То есть Стас не мог бы ими двигать, особенно – верхней губой. Следовательно, ежемесячно в места ран врачи вводили мальчику гормональные инъекции,

– рассказали медики.

По словам врачей, это один из методов, используемых для эффективного консервативного лечения рубцов. Таких инъекций подростку провели уже три.

Лекарствами и расходными материалами хирургам помогла благотворительная организация SMART Medical Aid. Инъекции замедляют рост и размягчают рубцы, сохраняя при этом функциональность мышц и эстетический вид лица.

Стас уже получил последний укол. Впереди его ждет годовой перерыв. Ожоговые хирурги в это время будут наблюдать парня. Если будет положительная динамика, через год он пройдет еще один курс инъекций, если нет – врачи прибегнут к пластическим операциям. Для семьи Стаса очень важно, что сына лечат дома – в Украине.