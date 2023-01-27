Ледь живого дістали з-під завалів: у Львові врятували життя підлітку після 9 днів в комі

У Львові врятували життя 13-річному підлітку, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Грушовахи, що на Харківщині. Його дістали з-під завалів будинку ледь живим.

У черепі хлопця була 8-сантиметрова рана. Наразі медики допомагають йому прибрати шрами на обличчі.

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У Львові врятували 13-річного хлопця, який потрапив під обстріл

У Першому медичному об'єднанні Львова розповіли, що трагедія трапилася наприкінці червня. 13-річний Стас був вдома, коли на нього обвалилася стеля.

З-під завалів будинку дитину витягнув тато з допомогою рятувальників. Найбільше постраждала голова. У черепі хлопчика було 8-сантиметрова дірка. Дев'ять днів коми та кілька тижнів у реанімації Харкова. Потім – Львів,

– зазначили лікарі.

До Національного реабілітаційного центру "Незламні" хлопця доправили у вкрай важкому стані. Після того, як його вдалося стабілізувати, дитячі нейрохірурги на чолі із заввідділення Михайлом Ловгою виконали складну операцію із закриття великого дефекту черепа. Для цього разом з американськими колегами у межах програми GLOBAL SURGICAL AND MEDICAL SUPPORT GROUP виготовили спеціальну пластину, що ідеально відповідає кістковим структурам та розміру сформованого утвору.

Дивіться фото, як рятували хлопця / Фото Першого медичного об'єднання Львова

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Хлопцеві намагаються прибрати шрами

Паралельно за Стаса взялися опікові хірурги Першого медичного об'єднання Львова – Леся Стрілка та Галина Саян. Їхнім завданням було прибрати масивні шрами на обличчі хлопця – носі, переніссі та біля верхньої губи.

Якщо зволікати, рубці могли остаточно сформуватися і м'язи на обличчі частково втратили б свою функціональність. Тобто Стас не міг би ними рухати, особливо – верхньою губою. Відтак щомісяця у місця ран лікарі вводили хлопчику гормональні ін'єкції,

– розповіли медики.

За словами лікарів, це один з методів, який використовують для ефективного консервативного лікування рубців. Таких ін'єкцій підлітку провели уже три.

Ліками та розхідними матеріалами хірургам допомогла благодійна організація SMART Medical Aid. Ін'єкції сповільнюють ріст та розм'якшують рубці, зберігаючи при цьому функціональність м'язів та естетичний вигляд обличчя.

Стас вже отримав останній укол. Попереду на нього чекає річна перерва. Опікові хірурги цей час спостерігатимуть хлопця. Якщо буде позитивна динаміка, за рік він пройде ще один курс ін'єкцій, якщо ні – лікарі вдадуться до пластичних операцій. Для родини Стаса дуже важливо, що сина лікують вдома – в Україні.