Россия разворачивает в Беларуси "Орешник" с прицелом на Европу, – разведка

Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако пока эти меры еще не реализованы, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы СВРУ "Укринформу".

Почему Россия решила разместить "Орешник" в Беларуси?

По словам Иващенко, физически Россия может разместить пусковую установку в Беларуси. Однако без завершения строительства других элементов она будет выполнять лишь роль макета.

Глава разведки рассказал, что, даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение. Это связано с тем, что ракета будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения России.

По данным СВРУ, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием усилить шантаж Европы и европейских стран. А также обезопасить "Орешник" от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части России делает его законной целью для Сил обороны Украины.

Такие действия России являются средством давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Они позволят ей расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно уменьшат время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр".

